Mercato - OM : Sassuolo s’enflamme déjà pour Maxime Lopez !

Publié le 23 octobre 2020 à 11h45 par T.M.

Arrivé il y a seulement quelques jours à Sassuolo, Maxime Lopez fait déjà forte impression au sein du club italien.

C’est les larmes aux yeux que Maxime Lopez avait dit au revoir à l’OM. Pur produit du club phocéen, le milieu de terrain avait fait tout ses gammes sur les bords de la Méditerranée. Passé par le centre de formation, le Français avait ensuite su trouver sa place dans l’équipe professionnelle. Mais désormais, c’est à Sassuolo que Lopez évolue. En effet, dans les dernières heures du mercato, le Marseillais a filé en Italie, prêté avec option d’achat par l’OM. Arrivé il y a quelques jours dans le nord de l’Italie, le nouveau protégé de Roberto De Zerbi a déjà fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs et cela semble convaincre tout le monde…

« L’impression qu'il est avec nous depuis 10 ans »