Mercato - Barcelone : L’avenir d’Antoine Griezmann serait déjà acté !

Publié le 23 octobre 2020 à 9h30 par T.M.

Alors que les difficultés ne se finissent pas pour Antoine Griezmann, son avenir au FC Barcelone est souvent remis en question. Toutefois, dans l’esprit de la direction blaugrana, tout serait clair pour le champion du monde.

Après une première saison très compliquée au FC Barcelone, Antoine Griezmann était très attendu pour ce second exercice. Si l’arrivée de Ronald Koeman semblait être une bonne nouvelle pour le Français, rien ne semble avoir changé. En effet, que ce soit sur l’aile droite ou en faux 9, Griezmann n’y arrive toujours pas alors qu’à côté de lui, Lionel Messi, Philippe Coutinho et Ansu Fati réalisent un très bon début de saison. Forcément, les interrogations se multiplient et certains imaginent déjà un prochain départ de l’ancien de l’Atlético de Madrid. Que ce en janvier ou l’été prochain, l’avenir d’Antoine Griezmann pourrait donc s’écrire loin du Barça.

Pas de départ au programme ?