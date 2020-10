Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau témoignage fort sur la vente de Wesley Fofana !

Publié le 23 octobre 2020 à 9h15 par La rédaction

Après William Saliba, l'ASSE a vendu Wesley Fofana en Premier League. Un coup à 40M€ et commenté par David Wantier, l'ancien responsable de la cellule recrutement.

C'était le feuilleton de l'été à Saint-Etienne. L'ASSE a vendu Wesley Fofana à Leicester pour 40 M€. Ce départ intervient un an après celui de William Saliba, parti à Arsenal pour 30 M€. Pourtant, ce dossier divisait au sein de l'ASSE, puisque Claude Puel, notamment, s'opposait à son joueur et voulait le conserver. Finalement, le défenseur français a quitté le club et l'entraîneur tient son nouveau central avec Panagiotis Retsos.

« Vendre Fofana pour 40 M€ est une sage décision »