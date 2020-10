Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce témoignage fort sur Wesley Fofana !

Publié le 23 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Tout juste recruté en provenance de l'ASSE, Brendan Rodgers n'a pas tari d'éloge Wesley Fofana, affirmant notamment que le jeune défenseur central français possédait un certain potentiel.

Transféré pour un montant de 35M€ hors bonus, Wesley Fofana est devenu la vente la plus importante de l'histoire de l'ASSE. A seulement 19 ans, le jeune défenseur central français s'est imposé comme l'un des éléments majeurs de l'effectif stéphanois la saison passée malgré les résultats décevants du club du Forez. Si Claude Puel souhaitait à tout prix conserver sa pépite, les dirigeants stéphanois ont finalement cédé aux avances de Leicester City, alors que, comme nous vous le révélions en exclusivité, l'ASSE chercherait toujours à vendre pour assainir ses comptes. S'il vient seulement de faire ses débuts avec Leicester en Premier League, Wesley Fofana semble avoir d'ores et déjà séduit son nouvel entraîneur, Brendan Rodgers.

« Il va devenir un grand joueur dans le futur »