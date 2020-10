Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie sur les dessous du départ de Maxime Lopez !

Publié le 23 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato, Maxime Lopez a quitté l’OM pour filer du côté de Sassuolo sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Directeur sportif du club italien, Giovanni Rossi est revenu sur les dessous de cette opération.

Lancé dans le grand bain à l’OM par Rudi Garcia, Maxime Lopez s’est ensuite fait petit à petit une place dans l’effectif phocéen. Pur produit de la formation marseillaise, le milieu de terrain était très apprécié sur la Canebière. Toutefois, ces derniers mois, cela a été un peu plus compliqué pour lui, ayant un rôle moins important dans la rotation d’André Villas-Boas. Ainsi, à un du terme de son contrat à l’OM, Lopez est finalement parti en prêt du côté de Sassuolo pour avoir le temps de jeu qu’il mérite. A 22 ans, le Français ouvre donc un nouveau chapitre du côté de l’Italie, bien aidé notamment par les relations entre Pablo Longoria et la direction de Sassuolo.

« Notre cellule de recrutement connaissait Maxime, notre entraîneur également »