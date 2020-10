Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan de Jorge Mendes pour Ansu Fati se dévoile !

Publié le 23 octobre 2020 à 1h30 par H.K.

Alors que le FC Barcelone entre en phase de négociations avec les différents joueurs afin de réduire leurs salaires cette saison et de prolonger leurs contrats, Jorge Mendes aurait d’ores et déjà son plan d’attaque pour manœuvrer le dossier Ansu Fati…

Le FC Barelone entame une phase de négociations complexes avec son effectif. En grande difficulté financière en raison de la pandémie de Covid-19, les Blaugrana ont déjà commencé à prolonger certains joueurs de l’effectif (dont Frenkie de Jong, Marc-André Ter Stegen ou encore Gérard Piqué), en réduisant leurs salaires pour la saison à venir. D’autres renouvellements devraient arriver dans les prochaines semaines et les prochains jours, et le Barça serait d’ores et déjà en négociations avec son crack de 17 ans Ansu Fati. Cependant, les demandes de Jorge Mendes ne colleraient pas vraiment aux différentes exigences du FC Barcelone…

10M€ par an demandés pour Ansu Fati ?