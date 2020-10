Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tout tenté pour cet international !

Publié le 23 octobre 2020 à 1h00 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone durant de longues semaines, Eric Garcia est finalement resté à Manchester City, à son grand désespoir. Les Blaugrana avaient pourtant fait de l'international espagnol l'une de ses priorités.

En quête de renforts en défense, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Eric Garcia, qui arrive en fin de contrat en 2021 avec Manchester City. Pur produit de la Masia, le jeune international espagnol avait quitté le FC Barcelone en 2017 pour rejoindre les rangs des Citizens et évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Toutefois, le défenseur de 19 ans souhaite désormais faire son retour à la maison, et l'intérêt est réciproque. Annoncé avec insistance du côté de Barcelone pour venir renforcer la défense et prendre la succession de Gérard Piqué au sein de la charnière centrale, Eric Garcia a finalement été contraint de rester chez les Cityzens une saison de plus malgré l'offre du FC Barcelone.

Le Barça avait formulé une offre de 10M€