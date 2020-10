Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu tente d'éviter un coup de tonnerre !

Publié le 22 octobre 2020 à 21h30 par H.K.

Alors que le vote de la motion de censure à l’encontre de Josep Maria Bartomeu doit se tenir dans les jours à venir, le président du FC Barcelone aurait mis en place une nouvelle stratégie afin de pouvoir rester en poste le plus longtemps possible.

Josep Maria Bartomeu ne compterait pas lâcher l’affaire de sitôt concernant son avenir. Vivement critiqué pour sa gestion calamiteuse du club depuis quelques années, le président du FC Barcelone est désormais plus que jamais en danger, alors qu’une motion de censure à son encontre doit être votée dans les prochains jours. Bartomeu compterait bien aller jusqu’au bout de son mandat à la tête des Blaugrana , et il aurait mis en place une nouvelle stratégie…

Bartomeu souhaiterait gagner du temps