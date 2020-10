Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Prêt à quitter le Barça ? Piqué revient sur sa sortie choc !

Publié le 23 octobre 2020 à 12h00 par T.M.

Suite à l’humiliation contre le Bayern Munich, Gerard Piqué avait appelé à des changements au FC Barcelone, si disant même prêt à partir. Finalement, l’Espagnol est toujours et il est revenu sur son énorme sortie.

Cet été, le FC Barcelone était un véritable champ de ruines. En effet, humilié par le Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2), le club catalan a souhaité entamer un nouveau chapitre. Pour cela, plusieurs changements ont été opérés que ce soit dans l’effectif, sur le banc de touche ou encore dans l’organigramme. D’ailleurs, suite à cette claque, Gerard Piqué avait réclamé une révolution en interne, mettant même son avenir au Barça en jeu. « Personne n'est indispensable, je suis le premier à m'offrir, si du sang neuf doit être injecté pour changer cette dynamique, je suis le premier à partir, car je pense que nous avons touché le fond. Nous devons tous nous regarder et réfléchir en interne et décider ce qui est le mieux pour le club, ce qui est le plus important », avait alors lâché Piqué.

« Le Barça est au-dessus de tout »