Mercato - Real Madrid : Zidane met les choses au clair pour son avenir !

Alors que ses résultats sont loin d'être satisfaisants, Zinedine Zidane serait en sursis. Interrogé en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach du Real Madrid s'est livré sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Zinedine Zidane serait de plus en plus incertain. Ces derniers jours, le coach du Real Madrid enchaine les mauvaises performances. Samedi, les hommes de Zinedine Zinedine se sont inclinés à domicile face à Cadix (0-1), avant d'essuyer un nouveau revers face au Chakhtar (2-3) ce mercredi. Des résultats qui pourraient couter cher au technicien français. En effet, Florentino Pérez se poserait de plus en plus de question sur l'avenir de Zinedine Zidane et lui aurait lancé un ultimatum. « Zidane joue sa tête samedi contre le Barça, et mardi en Ligue des champions contre Mönchengladbach. Il a deux matchs pour convaincre. S'il perd face au Barça, il jouera sa tête à Mönchengladbach. Je l'ai senti abattu, très fatigué. Il y avait une certaine inquiétude du staff technique sur le fait que les dirigeants avaient refusé de recruter. C'est un groupe qui n'a rien de nouveau, il n'y a pas de sang neuf. Il y a des postes avec de gros manques. Par exemple, personne ne peut remplacer Benzema. Jovic est nul. Ils ont vendu Hakimi et Mendy a dû jouer à droite » , a confié Frédéric Hermel sur RMC Sport . Alors qu'il pourrait se débarrasser de Zinedine Zidane dès la semaine prochaine, Florentino Pérez serait déjà en quête de son successeur.

«Si mon avenir est en jeu ? Je ne le nie pas, mais...»

D'après les dernières indiscrétions du Corriere della Sera , Florentino Pérez aurait identifié ses deux priorités pour pallier le possible départ de Zinedine Zidane : Raul et Mauricio Pochettino. Par ailleurs, le président du Real Madrid étudierait une autre piste XXL. A en croire le média transalpin, Massimiliano Allegri serait une option de secours après Raul et Mauricio Pochettino pour le club merengue. Totalement conscient de sa situation, Zinedine Zidane a lâché ses vérités sur son avenir en conférence de presse.

«Ce que je dois faire, c'est mon travail»