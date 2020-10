Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout n’est pas encore perdu pour Zidane !

Publié le 24 octobre 2020 à 13h30 par Th.B.

Malgré la situation peu confortable dans laquelle il se trouve au Real Madrid, Zinedine Zidane peut encore inverser la tendance sur le terrain ce samedi face au FC Barcelone avec ses joueurs qui ne l’auraient absolument pas lâché.

Et si c’était la fin de l’Acte II entre Zinedine Zidane l’entraîneur et le Real Madrid ? L’entraîneur merengue semble être en danger. S’étant montré incapable d’amener son équipe à la victoire lors des deux derniers matchs qui se sont même soldés par des défaites, Zidane pourrait vivre ses derniers moments sur le banc madrilène. Journaliste de RMC Sport et correspondant pour L’Équipe notamment, Frédéric Hermel assurait sur les antennes de RMC dernièrement qu’il jouerait sa tête contre le FC Barcelone ce samedi à 16h et pour le prochain match de Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach la semaine prochaine. « Il a deux matchs pour convaincre. S'il perd face au Barça, il jouera sa tête à Mönchengladbach. Je l'ai senti abattu, très fatigué. Il y avait une certaine inquiétude du staff technique sur le fait que les dirigeants avaient refusé de recruter ». D’ailleurs, sous l’impulsion du président Florentino Pérez, le Real Madrid aurait déjà enclenché sa succession. Les pistes Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino seraient prises en considération. Mais Zidane n’est pas mort, du moins pas aux yeux de son groupe.

Le vestiaire merengue reste uni derrière Zidane

Pour Duncan Castles, l’urgence serait encore plus importante. Zinedine Zidane ne se laisserait pas deux matchs pour inverser la tendance comme Frédéric Hermel l’a laissé entendre. En cas d’échec face au rival blaugrana ce samedi, le journaliste du Times a assuré sur le plateau du Transfer Window Podcast que Zidane prendrait lui-même la décision de se retirer. Cependant, bien que le départ du Français pourrait rapidement se dessiner, ses joueurs ne le laisseraient pas tomber. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe . Dans ses colonnes du jour, le quotidien sportif le vestiaire du Real Madrid aura à coeur de bien faire face à son rival barcelonais ce samedi et le discours de Zidane en conférence de presse, au cours de laquelle il a pris l’entière responsabilité des déboires sportifs du club, aurait touché le groupe dans son intégralité. De plus, Sergio Ramos, capitaine merengue avec qui Zidane a évolué en tant que joueur, est très lié au champion du monde tricolore. Une réponse du Real Madrid est donc attendue pour calmer le jeu autour de Zidane qui ne serait pas si en danger que cela.

« On a tout le temps de réparer les choses »