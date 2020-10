Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces précisions sur l'arrivée de Raul à la place de Zidane !

Publié le 24 octobre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Auteur d'une première partie de saison en dent de scies, Zinedine Zidane pourrait être remercié en cas de contre-performance lors des deux prochains matchs. Pour remplacer potentiellement son technicien français, Florentino Pérez pourrait notammenr miser en priorité sur Raul.

Deux défaites et tout est remis en question pour Zinedine Zidane. Après un quasi sans-faute en Liga (trois victoires et un match nul), le Real Madrid a essuyé deux revers de rang à domicile, samedi dernier contre Cadix (0-1) et ce mercredi en Ligue des Champions face au Chakhtar (2-3). Des contre-performances qui pourraient coûter très cher à Zinedine Zidane. En effet, à en croire Frédéric Hermel, le coach français pourrait être poussé vers la sortie en cas de nouveaux faux pas contre le Barça (ce samedi après-midi au Camp Nou) et sur la pelouse de Mönchengladbach mardi. « Zidane joue sa tête samedi contre le Barça, et mardi en Ligue des champions contre Mönchengladbach. Il a deux matchs pour convaincre. S'il perd face au Barça, il jouera sa tête à Mönchengladbach. Je l'ai senti abattu, très fatigué. Il y avait une certaine inquiétude du staff technique sur le fait que les dirigeants avaient refusé de recruter. C'est un groupe qui n'a rien de nouveau, il n'y a pas de sang neuf. Il y a des postes avec de gros manques. Par exemple, personne ne peut remplacer Benzema. Jovic est nul. Ils ont vendu Hakimi et Mendy a dû jouer à droite » , a précisé le journaliste sur RMC Sport .

Qui pour remplacer Zidane ?

Zinedine Zidane serait sur une pente tellement glissante que Florentino Pérez aurait déjà identifié son potentiel successeur. D'après les dernières indiscrétions du Corriere della Sera , le président du Real Madrid aurait trois cibles en tête. D'une part, il aurait fait de Raul et de Mauricio Pochettino ses priorités. D'autre part, Florentino Pérez aurait coché le nom de Massimiliiano Allegri au cas où l'affaire capoterait avec l'Espagnol et l'Argentin. Et en ce qui concerne Raul, Zinedine Zidane a de quoi garder le sourire.

Un retour au premier plan pour Raul '