Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message rassurant pour son avenir !

Publié le 24 octobre 2020 à 11h00 par La rédaction

Dans la tourmente au Real Madrid après des résultats décevants, Zinedine Zidane serait sur un siège éjectable avant le Clasico. Mais pour Predrag Mijatovic, il serait trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme.

C’est un Clasico crucial qui attend le Real Madrid ! À la dérive après deux défaites de rang à domicile, la Casa Blanca se présente en plein doute à Barcelone. Figure de proue de ces Merengue chancelants, Zinédine Zidane est annoncé par beaucoup sur la sellette. Nombreux sont ceux qui imaginent le Français jouer sa tête ce samedi et dans les prochains jours, alors que les noms des prétendants à sa succession circulent avec insistance. En tête des rumeurs, Mauricio Pochettino, ou même Raúl, qui montre de belles choses à la Castilla.

« Zidane n’est pas en danger »