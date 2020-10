Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane pourrait prendre une décision radicale pour son avenir !

Publié le 24 octobre 2020 à 7h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Zinedine Zidane joue son avenir sur le banc du Real Madrid ce samedi face au FC Barcelone, il se pourrait que le club de la capitale espagnole n’ait même pas besoin de démettre le technicien français de ses fonctions en cas de défaite contre le Barça.

« Si mon avenir est en jeu ? C'est ce qu'on dit, je ne le nie pas. Mais ça ne change rien. C'était la même chose l'année dernière et lors de mon premier passage aussi... Ce que je dois faire, c'est mon travail, me donner à 100% et rien d’autre », a lâché Zinedine Zidane en conférence de presse ce vendredi. Il faut dire que le Real Madrid connaît actuellement une crise de résultats qui pourrait couter cher au technicien français. Et pour cause, après une défaite 1-0 face au promu Cádiz et une déconvenue 3-2 en Ligue des Champions contre le Chakhtar Donetsk, Zinedine Zidane jouerait maintenant son avenir ce samedi lors du Clásico face au FC Barcelone. Ainsi, en cas de défaite face au rival barcelonais, le Real Madrid pourrait décider de démettre l’entraîneur vainqueur de la Ligue des Champions à trois reprises de ses fonctions… à moins que celui-ci ne prenne la décision de s’en aller de lui-même.

Zinedine Zidane prêt à démissionner du Real Madrid ?