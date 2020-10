Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste estivale de Leonardo sort du silence !

Publié le 24 octobre 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG en quête d’un milieu de terrain pendant l’intégralité du mercato estival, Jorginho aurait pu rejoindre le club de la capitale. Et l’Italien avoue avoir été dans les discussions pour un départ de Chelsea.

À l’instar de Tiémoué Bakayoko et d’Antonio Rüdiger, Jorginho a été l’une des pistes que Leonardo aurait sérieusement pris en considération à Chelsea dans la dernière ligne droite du mercato estival. Cependant, le directeur sportif du PSG a finalement jeté son dévolu sur Danilo Pereira et Rafinha Alcantara contre toute attente dans les ultimes secondes du marché des transferts. Un prêt de Jorginho aurait cependant pu se réaliser en amont. Et le principal intéressé n’a pas botté en touche concernant un possible départ lors du dernier mercato.

« Chaque joueur est ouvert aux négociations »