Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Coutinho aurait pu prendre un gros tournant !

Publié le 24 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait pu plier bagage pour rejoindre Arsenal. Néanmoins, l’arrivée de Ronald Koeman au poste d’entraîneur a tout changé.

Recruté à l’hiver 2018 pour sa polyvalence et sa capacité à pouvoir jouer à une position de milieu de terrain offensif ainsi qu’ailier, Philippe Coutinho n’avait jamais convaincu Ernesto Valverde. Résultat, il avait été prêté au Bayern Munich pour la totalité de la saison dernière où il a pu faire le triplé coupe, championnat et Ligue des champions. De retour au FC Barcelone à l’intersaison, il n’aurait pas dû s’éterniser, les dirigeants du club culé ne comptant pas sur lui et espérant pouvoir renflouer les caisses de l’institution catalane grâce à sa vente. Cependant, aucun acheteur potentiel ne se serait clairement manifesté hormis Arsenal très intéressé par un prêt. Et cette opération aurait dû se réaliser, si Ronald Koeman n’avait pas été nommé entraîneur du FC Barcelone le 19 août dernier.

« Arsenal a été très proche de le recruter, mais… »