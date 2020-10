Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie forte sur l'été agité de Lautaro Martinez !

Publié le 23 octobre 2020 à 16h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Lautaro Martinez aurait pu quitter l'Inter et rejoindre le FC Barcelone. Alors que son compatriote argentin est finalement resté chez les Nerazzurri, Hernan Crespo s'est totalement réjoui.

Pour assurer l'héritage de Luis Suarez, transféré à l'Atlético, le FC Barcelone aurait souhaité miser sur Lautaro Martinez. Faute de moyens suffisants, et notamment en raison de la crise liée au coronavirus, le club catalan ne serait pas parvenu à trouver un terrain d'entente avec l'Inter pour son numéro 10. Alors que Lautaro Martinez défend toujours les couleurs des Nerazzurri , Hernan Crespo, un ancien de la maison milanaise, a fait passer un message très fort.

«J'ai été convaincu par la décision de Lautaro de rester à l'Inter»