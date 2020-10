Foot - PSG

PSG - Polémique : Les tensions seraient montées d’un cran entre Tuchel et Leonardo !

Publié le 23 octobre 2020 à 17h45 par T.M.

Ces dernières semaines, le conflit entre Thomas Tuchel et Leonardo a explosé au grand jour. Alors que cela a chauffé entre les deux hommes forts du PSG, en coulisses, la situation se serait empirée.

Depuis l’été dernier, Thomas Tuchel doit cohabiter avec Leonardo, revenu à son poste de directeur sportif du PSG. Alors qu’il était souvent répété que le Brésilien n’avait pas forcément confiant en l’Allemand, un entraîneur qu’il n’avait pas nommé, la relation semblait plutôt cordiale entre les deux hommes. Une entente qui a toutefois éclaté lors des dernières semaines. En effet, le mercato du PSG a été la source de grosses tensions entre les deux hommes forts du club de la capitale. D’ailleurs, en conférence de presse, Tuchel n’avait pas hésité à pointer du doigt la gestion de Leonardo sur le mercato. Des propos clairement pas appréciés par ce dernier qui avait alors remis à sa place le technicien parisien.

Ça se tend au PSG !