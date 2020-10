Foot - PSG

PSG - Polémique : Ce constat accablant sur l’approche de Tuchel face à Manchester United !

Publié le 21 octobre 2020 à 22h15 par A.C.

Thomas Tuchel semble avoir beaucoup perdu ce mardi, lors de la défaite face à Manchester United (2-1).

Décidément, Manchester United ne réussit pas à Thomas Tuchel. Après la désillusion de 2019, le coach du Paris Saint-Germain a connu une nouvelle défaite face à Ole Gunnar Solskjær et ses hommes. Cela a d’ailleurs encore plus fragilisé sa situation, déjà mise à mal par ses désaccords avec Leonardo et, selon certains médias, pourrait bien déboucher sur un départ...

« On a failli dans la préparation du match, on a eu tout faux »