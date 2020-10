Foot - PSG

PSG : Nouveau coup dur pour Tuchel avec Gueye !

Publié le 21 octobre 2020 à 14h27 par La rédaction mis à jour le 21 octobre 2020 à 14h30

Sorti sur blessure ce mardi, Idrissa Gueye souffre d’une déchirure aux ischios-jambiers et sera absent des terrains de nombreuses semaines.