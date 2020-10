Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel répond aux critiques sur Moïse Kean !

Publié le 21 octobre 2020 à 11h45 par D.M.

Après la défaite de son équipe face à Manchester United, Thomas Tuchel s’est présenté devant la presse et a évoqué les critiques sur la recrue estivale Moïse Kean.

Le PSG est passé à côté de son sujet ce mardi pour son grand retour en Ligue des champions. Finaliste de la dernière édition, le club parisien n’est pas parvenu à surmonter l’obstacle Manchester United et s’est incliné à domicile (2-1). Titulaire face à Nîmes ce vendredi, Moïse Kean a une nouvelle fois porté le maillot du PSG. Prêté par Everton jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant est entré en jeu à la mi-temps afin notamment de remplacer Idrissa Gueye, blessé.

« Il a tout donné »