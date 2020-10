Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé livre son grand objectif de la saison !

Publié le 19 octobre 2020 à 19h45 par Th.B.

Passé proche de soulever sa première Ligue des champions et la première de l’histoire du PSG cet été, Kylian Mbappé compte bien rectifier le tir et s’asseoir sur le toit de l’Europe avec le club de la capitale à la fin de la saison.

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté une flopée de trophées, que ce soit en club ou en sélection avec la Coupe du monde. La Ligue des champions et l’Euro sont les deux seuls trophées majeurs qui lui manquent afin d’avoir un palmarès légendaire. La saison passée, le PSG aurait pu mettre la main sur la Coupe aux grandes oreilles, mais s’est incliné devant l’expérimenté Bayern Munich en finale. Bien que l’épopée de l’exercice précédent soit un nouveau palier franchi par le club parisien, ce n’est pas suffisant aux yeux de l’ambitieux Mbappé.

« Nous avons certains des meilleurs joueurs en Europe et l'objectif est clair »