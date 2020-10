Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès tacle sèchement Thomas Tuchel !

Publié le 21 octobre 2020 à 23h45 par La rédaction

Auteur d'un début de saison en demi-teinte, Thomas Tuchel ne fait pas l'unanimité au PSG, et Pierre Ménès commence à perdre patience suite à la défaite des parisiens face à Manchester United.

La revanche du PSG face à Manchester United devra attendre. Un an et demi après la victoire des Red Devils au Parc des Princes en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG n'a pas su trouver les solutions pour venir à bout de mancuniens pourtant privés d'Harry Maguire et d'Eric Bailly. Les absences de Marquinhos et de Marco Verratti se sont fait sentir dans les rangs parisiens, mais la gestion de la rencontre de Thomas Tuchel est également pointée du doigt au lendemain de la défaite. Le technicien allemand, qui vit ses derniers mois à la tête du PSG, ne fait plus l'unanimité.

« Le sentiment diffus que cette équipe n’est pas véritablement coachée »