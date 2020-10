Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme dossier à 40M€ totalement validé !

Publié le 24 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Ancien directeur de la cellule de recrutement de l'ASSE, David Wantier estime que les Verts ont eu raison de vendre Wesley Fofana qui a rejoint Leicester pour 40M€, bonus compris.

Après de longues discussions, l'AS Saint-Etienne a finalement accepté la quatrième et ultime offre de Wesley Fofana qui atteint 40M€, bonus compris. Et pourtant, Claude Puel a poussé afin de conserver son défenseur central une saison supplémentaire dans l'optique de le revendre encore plus cher dans un an. Toutefois, les finances des Verts ont contraint le technicien français à se rendre à l'évidence. Interrogé à ce sujet, David Wantier estime que l'ASSE a bien fait de ne pas prendre de risque.

«Vendre un défenseur qui a disputé trente matches en pro pour 40M€ est une sage décision»