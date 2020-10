Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Asensio annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 23 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Recruté par le Real Madrid en 2015, Asensio est un joueur apprécié par Zinédine Zidane. Et le milieu international n'aurait aucune intention de partir.

Après une année compliquée, marquée par une rupture des ligaments croisés, Marco Asensio est revenu sur les terrains en juin dernier. De retour contre Valence, l'ailier espagnol a fait preuve de son efficacité. Premier ballon, premier but. Depuis, Asensio reprend petit à petit sa place dans l'effectif du Real Madrid. Cette saison, le joueur de 24 ans a pris part à trois des cinq premiers matches de Liga avant d'être titularisé contre le Shaktar Donetsk en Ligue des Champions.

« Mon idée est de réussir à Madrid »