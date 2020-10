Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme ultimatum aurait été fixé à Zidane !

Publié le 24 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Zinedine Zidane est sous le feu des critiques, le technicien français n'aurait plus que deux matches pour convaincre sa direction.

Revenu sur le banc du Real Madrid dans la peau du sauveur il y a un an et demi, Zinedine Zidane est désormais dans une situation plus que délicate. En effet, après un mercato durant lequel il s'est séparé de plusieurs joueurs qu'il jugeait inutile à son effectif, le technicien français connaît un début de saison difficile ponctué par une défaite contre Cadiz en Liga (0-1) suivie d'une deuxième en Ligue des Champions contre le Shakthar Donetsk après une première période catastrophique (2-3). Et à en croire Frédéric Hermel, correspondant de RMC à Madrid, le deux prochains matches décideront de l'avenir de Zinedine Zidane.

Zidane a deux matches pour convaincre