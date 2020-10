Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pourrait chambouler les plans de Leonardo !

Publié le 24 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid semble menacé, Florentino Pérez pourrait bien se positionner sur des entraîneurs qui intéressent également Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel au PSG.

Deux défaites consécutives et c'est la crise au Real Madrid. Et même Zinedine Zidane n'échappe pas à l'exigence colossale du club merengue. Après les revers contre Cadiz en Liga (0-1), et le Shakthar Donetsk en Ligue des Champions (2-3), le technicien français est effectivement sur la sellette et tout autre résultat qu'une victoire contre le FC Barcelone samedi dans le Clasico le placerait sur un siège éjectable. En coulisses, Florentino Pérez préparerait déjà sa succession, et cela n'arrange pas les affaires de Leonardo.

Allegri et Pochettino au cœur d'une bataille PSG-Real ?

En effet, au PSG aussi un changement d'entraîneur est envisagé puisque Thomas Tuchel est également sous pression depuis la défaite contre Manchester United (1-2). Et comme Leonardo, le Real Madrid scrute le marché et constate que des grands noms sont disponibles : Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino. Les deux clubs pourraient donc se retrouver en concurrence pour les deux techniciens. Toutefois, du côté madrilènes, c'est l'Argentin qui aurait les faveurs de la direction d'après la presse espagnole alors qu'à l'inverse, Leonardo apprécie le profil de l'Italien.