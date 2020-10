Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce du clan Courtois sur le départ de Keylor Navas !

Publié le 24 octobre 2020 à 9h45 par T.M.

L’été dernier, Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour le PSG. Un départ qui a semble-t-il soulagé Thibaut Courtois chez les Merengue.

Homme clé de Zinedine Zidane lors des 3 sacres du Real Madrid en Ligue des Champions, Keylor Navas a toutefois connu une fin d’aventure compliquée au sein de la Casa Blanca. En effet, suite à l’arrivée de Thibaut Courtois chez les Merengue, le Costaricien a été poussé sur le banc de touche. C’est donc dans l’ombre du Belge que le portier de 33 ans a terminé son passage au Real Madrid, avant de retrouver la lumière au PSG. En effet, à l’été 2019, Leonardo est venu chercher Keylor Navas pour l’installer en tant que numéro 1 dans les buts parisiens. Depuis, l’ancien de Levante a retrouvé le sourire, mais cela vaudrait aussi pour Thibaut Courtois.

« Ça a facilité les choses pour Thibaut »