Mercato - OM : La grande annonce du clan Boudjellal sur le rachat de l'OM !

Publié le 24 octobre 2020 à 8h45 par H.K.

Alors que le projet de la vente de l’OM semblait mort et enterré ces dernières semaines, une source impliquée dans ce dossier en la personne de Louis Acariès annonce que la reprise du club phocéen semble toujours être dans les tuyaux. Cependant, le contexte sanitaire compliquerait grandement la situation…

Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi seraient finalement toujours en course pour racheter l’OM. Alors que depuis plusieurs semaines, le projet semblait enterré en raison d’un contexte trop compliqué et des déclarations de Jacques-Henri Eyraud, une source impliquée dans cette opération, Louis Acariès, affirme que le dossier ne serait pas encore mort, et qu’il serait même « toujours dans les tuyaux ». Cependant, le contexte actuel semble rendre les choses difficiles…

« Il est très difficile en ce moment d’acheter un club avec tout ce qu’il se passe »