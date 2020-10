Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de cette piste de Koeman sur son été agité !

Publié le 26 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Jules Koundé est revenu sur le dernier mercato estival et sur les rumeurs autour de son avenir. Le défenseur français était annoncé cet été sur les tablettes de Manchester City, du FC Barcelone et du Real Madrid.

Âgé de 21 ans, Jules Koundé gravit les échelons à vitesse grand V au FC Séville. Recruté en 2019, le défenseur français réalise de grandes prestations en Andalousie et serait surveillé par les plus grands clubs espagnols. Lors du dernier mercato estival, la presse ibérique faisait état d’un intérêt du FC Barcelone, mais aussi du Real Madrid pour Jules Koundé. Mais ce n’est pas tout puisque les dirigeants de Manchester City auraient également coché son nom pour renforcer la défense centrale. Le joueur de 21 ans a d’ailleurs confirmé l’intérêt du club entraîné par Pep Guardiola : « L'intérêt d'un club comme City est toujours une bonne chose, mais je suis à Séville et je suis très calme ».

« Il n'y avait pas de mauvaise option, mais j'ai toujours dit à Monchi que je ne forcerais rien »