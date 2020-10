Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un coup à jouer à… Manchester City !

Publié le 26 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Natif de Sarcelles, Riyad Mahrez a cependant eu une affection pour l’OM au cours de sa jeunesse. Néanmoins, ayant grandi à Paris, l’international algérien n’a pas écarté l’option d’un jour troquer la tunique de Manchester City pour celle du PSG.

Ces derniers mois, Riyad Mahrez a été lié au PSG par la presse transalpine. En raison de la crise financière engendrée par le Covid-19, aucune grosse opération n’a pu être possible pour le club de la capitale qui a cependant su flairer les bons coups sportifs et économiques. Ayant grandi en région parisienne, Riyad Mahrez ne ferme pas la porte à un éventuel transfert au PSG, bien qu’il ait été un supporter de l’OM au cours de sa jeunesse et qu’il assure être bien à Manchester City où il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

« Après si le PSG… »