Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star de Guardiola ouvre la porte à Leonardo !

Publié le 24 octobre 2020 à 22h45 par H.G. mis à jour le 24 octobre 2020 à 23h19

Joueur de Manchester City depuis 2018, Riyad Mahrez n’a pas fermé la porte à une éventuelle arrivée au PSG à l’avenir, même s’il n’y aurait rien ce sens à l’heure actuelle selon ses dires.

Il y a quelques années, alors qu’il évoluait à Leicester City, Riyad Mahrez aurait pu rejoindre l’Olympique de Marseille, qui est son club de coeur. Finalement, l’international algérien est resté chez les Foxes , avant de prendre la direction de Manchester City en 2018. Depuis, l’attaquant de 29 ans passé par Le Havre évolue sous les ordres de Pep Guardiola et est très épanoui chez les Citizens . Cependant, bien que rien n’aille en ce sens à l’heure actuelle, Riyad Mahrez n’a pas caché qu’il ne dirait pas forcément non à une arrivée au PSG à l’avenir.

« On ne sait jamais »