PSG : Pelé rend un bel hommage à Neymar !

Publié le 24 octobre 2020 à 21h45 par La rédaction

Deuxième meilleur buteur de la sélection brésilienne, Neymar avait tenu à rendre hommage au Roi Pelé pour son anniversaire. Celui-ci s’est également montré dithyrambique à propos du numéro 10 du PSG.

Les grands savent reconnaître les grands. Pelé, triple champion du monde avec le Brésil en 1958, 1962 et 1970, fêtait ses 80 ans ce vendredi 23 septembre. Son remplaçant au sein de la Seleçao , Neymar, qui est récemment devenu le deuxième meilleur buteur de la sélection derrière le Roi , s’est fendu d’un tweet envers la légende. « Personne ne se compare à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait au football. Vive le roi ! Joyeux anniversaire roi Pelé » . La réponse de Pelé est rapidement arrivée.

« Nous savons comment rendre le jeu plus beau »