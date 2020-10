Foot - PSG

PSG - Malaise : Le terrible constat de Daniel Riolo sur Thomas Tuchel !

Publié le 23 octobre 2020 à 12h45 par A.D.

Ce mardi, le PSG s'est fait surprendre par Manchester United au Parc des Princes. Selon Daniel Riolo, cette défaite illustre le fait que Thomas Tuchel « ne maîtrise plus rien au PSG ».

Lors de la dernière saison, Thomas Tuchel a fait un (quasi) sans faute. En effet, le coach allemand est parvenu à offrir quatre titres (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Trophée des Champions) et une finale de Ligue des Champions au PSG. Toutefois, Thomas Tuchel semble avoir perdu sa recette miracle pour faire briller ses joueurs. Depuis le début de l'exercice 2019-2020, l'ancien du Borussia Dortmund a déjà essuyé plusieurs défaites et notamment ce mardi en Ligue des Champions. Pour son retour en C1 depuis sa finale, le PSG s'est incliné au Parc des Princes face à Manchester United (1-2). Une défaite qui fait tâche et qui montrerait les limites de Thomas Tuchel.

«Tuchel ne maîtrise plus rien dans ce club»