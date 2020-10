Foot - PSG

PSG - Clash : Pierre Ménès désigne le responsable après Manchester United !

Publié le 22 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Très décevant mardi soir en Ligue des Champions face à Manchester United, le PSG a été en grande partie victime des choix tactiques de Thomas Tuchel selon Pierre Ménès.

C’est un fait, le PSG n’a pas rendu sa plus belle copie de la saison mardi soir, pour son grand retour en Ligue des Champions, face à Manchester United (1-2). Et au-delà de la prestation des joueurs parisiens qui n’a clairement pas convaincu les observateurs, ce sont les choix de Thomas Tuchel qui interpellent pour beaucoup. Et Pierre Ménès, le consultant de Canal +, est d’ailleurs le premier à s’interroger sur l’entraîneur allemand du PSG.

« Cette soirée fait beaucoup de mal à sa crédibilité »

Via son compte Twitter , Pierre Ménès a taclé Thomas Tuchel sur l’ensemble de son œuvre mardi soir avec le PSG : « Entre des choix délirants (milieu inepte, pas de 9) un coaching suicidaire et prétentieux (vouloir gagner alors que le nul était déjà miraculeux) et une interview consternante en fin de match, cette soirée a fait beaucoup de mal à la crédibilité de Tuchel », lâche Ménès.