Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha prêt à s’immiscer dans la succession de Tuchel !

Publié le 22 octobre 2020 à 22h45 par Th.B.

Leonardo travaillerait déjà sur la succession de Thomas Tuchel et pourrait placer Thiago Motta en tant qu’intérimaire selon la presse italienne. La nomination de l’ancien milieu du PSG plairait dans les hautes sphères du club parisien.

En ce début de saison poussif et en partie en raison de sa déclaration visant à dénigrer le travail du club sur le mercato estival, Thomas Tuchel pourrait avoir avancé l’heure de son départ. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’entraîneur allemand aurait donc à moins d’une décision surprenante du PSG, quitter le club parisien à la fin de la saison. Néanmoins, la donne aurait changé et en l’état actuel des choses, un licenciement ne serait pas une option à écarter. Mais qui pour remplacer Thomas Tuchel ? L’entraîneur le plus apte à remplacer son homologue allemand serait Massimiliano Allegri à en croire divers médias. Cependant, dans l’immédiat, Thiago Motta pourrait partir avec un avantage.

Thiago Motta, plus qu’une simple option ?