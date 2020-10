Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les jours de Thomas Tuchel comptés ?

Publié le 22 octobre 2020 à 19h15 par Th.B.

Depuis quelques jours, l’avenir de Thomas Tuchel semble s’inscrire plus qu’en pointillés au PSG où il est contractuellement lié jusqu’en juin prochain. Et pour lui succéder, le candidat préféré de Leonardo serait déjà bien connu.

Depuis son retour à la tête de la direction du PSG, Leonardo semble être enclin à l’idée d’injecter du sang neuf sur le banc parisien. En effet, arrivé en 2018 et après sa première saison au club, Thomas Tuchel a été prolongé et son contrat expirera désormais en juin 2021. Néanmoins, le jeu prôné par le technicien allemand ne plairait pas spécialement au directeur sportif du PSG. En outre, ses propos sur le recrutement opéré à Paris à la toute fin du mercato ne sont pas passés auprès des dirigeants et de Leonardo qui s’était lui-même exprimé. La défaite face à Manchester United au Parc des princes mardi aurait fragilisé son poste. Paris Fans dressait mercredi un bilan peu optimiste sur l’avenir de Thomas Tuchel. Et Leonardo aurait déjà quatre noms en tête pour lui succéder.

Une épée de Damocles au-dessus de la tête de Tuchel, la menace Allegri se confirme