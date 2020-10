Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà tout prévu pour Thiago Motta !

Publié le 21 octobre 2020 à 20h30 par A.C.

Leonardo semble avoir un plan clair pour Thiago Motta, annoncé comme l’un des possibles successeurs de Thomas Tuchel.

Les spéculations autour du départ de Thomas Tuchel ont commencé avec le retour de Leonardo. Il faut dire que l’Allemand n’a pas été choisi par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui ne semble d’ailleurs pas être un grand fan de son travail. Rapidement la question d’un possible départ a été évoquée et, en décembre dernier, nous vous avons révélé que Leonardo a commencé à travailler pour remplacer Tuchel ! Sur le10sport.com , nous vous avons en effet annoncé en exclusivité, que des premiers contacts avaient été noués entre le PSG et Massimiliano Allegri. L'ancien de la Juventus et du Milan AC a un profil très apprécié par Leonardo et son palmarès force le respect. La crise sanitaire du COVID-19 est passée par là et Tuchel a peu à peu semble reprendre la main, avec notamment une finale de Ligue des Champions. Mais le mercato a une nouvelle fois accentué les tensions entre les deux hommes forts du PSG et la récente défaite face à Manchester United en Ligue des Champions (1-2), pourrait bien accélérer les choses.

Tuchel est déjà au travail pour remplacer Tuchel

Mais Massimiliano Allegri ne semble pas être la seule piste envisagée par Leonardo, pour remplacer Thomas Tuchel. D’après les informations de ParisFans , le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait prêt à confier les rênes de l’équipe à Thiago Motta. Ce dernier connait très bien le PSG, puisqu’il a porté les couleurs du club pendant six années et y a même connu sa reconversion en tant qu’entraineur, chez les équipes jeunes. Il n’est pas le seul ancien du club suivi par Leonardo, puisque Paris Fans évoque également ce mercredi évoqué les pistes menant à Laurent Blanc et Mauricio Pochettino, tous les deux libres de tout contrat.

Thiago Motta, un simple pansement ?