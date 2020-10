Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse Thomas Tuchel !

Publié le 22 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Après la défaite du PSG contre Manchester United mardi soir (1-2) au Parc des Princes, Pierre Ménès pointe du doigt le coaching de Thomas Tuchel.

Finaliste de la précédente édition, le Paris Saint-Germain était très attendu mardi soir pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Mais au Parc des Princes, face à Manchester United, le PSG a livré une prestation plus que poussive s'inclinant même sur un but de Marcus Rashford en fin de match (1-2). Et pour Pierre Ménès, le principal responsable de cette défaite n'est autre que Thomas Tuchel.

«Tuchel s'est trompé deux fois»