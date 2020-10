Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel monte au créneau pour une recrue estivale !

Publié le 22 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Auteur d'une entrée en jeu poussive, Moise Kean peut toutefois compter sur le soutien de son entraîneur, Thomas Tuchel.

Titulaire vendredi soir à Nîmes (4-0), Moise Kean était sur le banc pour les débuts en Ligue des Champions mardi soir contre Manchester United (1-2). L'attaquant prêté par Everton dans les dernières heures du mercato est toutefois entré en jeu à la mi-temps à la place d'Idrissa Gueye mais n'a pas pu peser sur la défense des Red Devils . Thomas Tuchel défend toutefois son nouveau joueur.

«Il a tout donné»