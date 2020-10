Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès démonte Neymar après Manchester United !

Publié le 22 octobre 2020 à 7h45 par T.M.

Revenant sur la défaite du PSG contre Manchester United, Pierre Ménès s’est notamment arrêté sur le cas Neymar, faisant savoir que le Brésilien était clairement passé à côté de sa rencontre.

Après sa finale de Ligue des Champions, le PSG espère bien retrouver le succès sur la scène européenne. Toutefois, cette nouvelle aventure a mal commencé pour le club de la capitale qui s’est incliné à domicile face à Manchester United (1-2). Et outre le résultat, le PSG a également déçu dans le jeu. De nombreux joueurs sont passés à côté de leur match, à l’instar notamment de Neymar. Censé porter son équipe vers les sommets, le Brésilien n’était pas dans le coup sur la pelouse du Parc des Princes. En effet, le joueur de Thomas Tuchel s’est entêté à vouloir faire la différence tout seul, se heurtant alors à la défense de Manchester United. Une bien pâle copie de Neymar pointée du doigt par Pierre Ménès.

« Un PSG sans Neymar »