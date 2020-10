Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo répond sèchement aux critiques sur Tuchel !

Publié le 21 octobre 2020 à 13h15 par La rédaction

Défait par Manchester United hier, Thomas Tuchel doit désormais faire face aux nombreuses critiques qui s'abattent sur lui. Toutefois, Daniel Riolo affirme qu'il n'est pas le seul responsable.

De retour en Ligue des Champions la finale perdue face au Bayern Munich en août dernier, le PSG s'attendait sans aucun doute à un meilleur départ. Au terme d'une rencontre décevante, les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes contre Manchester United, rendant d'ores et déjà la rencontre face à l'Istanbul Basaksehir la semaine prochaine d'une importance capitale. Alors qu'il entretient déjà des relations étroites avec Leonardo et que son début de saison au PSG n'est pas irréprochable, Thomas Tuchel a une nouvelle fois dû faire face aux critiques. En fin de contrat avec le PSG, le départ du technicien allemand ne semble désormais plus faire aucun doute. Toutefois, les critiques le devraient pas être concentrées sur Thomas Tuchel à en croire Daniel Riolo.

« J’en ai marre qu’on occulte la responsabilité des joueurs »