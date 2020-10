Foot - PSG

PSG - Polémique : Le mercato a laissé des traces entre Leonardo et Tuchel !

Publié le 21 octobre 2020 à 12h15 par A.C.

La relation entre Thomas Tuchel et Leonardo, respectivement entraineur et directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Le retour de Leonardo a été pris comme une très bonne nouvelle par les supporters du Paris Saint-Germain... un peu moins par Thomas Tuchel. L’entraineur a en effet vu son pouvoir drastiquement diminuer et le dernier mercato n’a pas vraiment arrangé les choses. Les deux hommes forts du PSG se sont heurtés sur plusieurs dossiers, avec notamment les prolongations ratés d’Edinson Cavani et de Thiago Silva, que Tuchel aurait bien aimé garder. La sortie cinglante du coach du PSG sur le mercato a été la goutte qui a fait déborder le vase...

Tuchel et Leonardo ne se parleraient plus depuis la fin du mercato !