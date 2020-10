Foot - PSG

PSG - Clash : Quand Adil Rami dézingue Neymar…

Publié le 22 octobre 2020 à 23h45 par D.M.

Ancien joueur de l’OM et aujourd’hui à Boavista, Adil Rami a pointé du doigt le manque d’altruisme de Neymar face à Manchester United.

Finaliste de la dernière édition, le PSG a raté ses débuts en Ligue des champions. Le club champion de France s’est incliné au Parc des Princes ce mardi face à Manchester United (2-1). Positionné sur le côté gauche de l’attaque, Neymar n’a pu éviter la défaite de son équipe. Comme souvent, le Brésilien a tenté de faire seul la différence, mais il s’est heurté à de nombreuses reprises aux défenseurs mancuniens. A l’instar de son partenaire Kylian Mbappé, Neymar a déçu et n’a pas échappé aux critiques.

« Je pète les plombs »