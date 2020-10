Foot - PSG

PSG : Tuchel tire la sonnette d’alarme pour Mbappé et Kimpembe !

Publié le 23 octobre 2020 à 18h15 par La rédaction

Alors que les matchs s'enchaînent pour les internationaux du PSG, Thomas Tuchel n'a pas caché son inquiétude concernant la forme physique de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Après une défaite décevante mardi face à Manchester United pour la première journée de Ligue des Champions (1-2), le PSG espère reprendre confiance ce samedi avec la réception de Dijon avant un déplacement périlleux en Turquie pour défier l'Istanbul Basaksehir. Alors que Thomas Tuchel a dû composer sans une dizaine de joueurs contre Nîmes la semaine passée, le technicien allemand pourrait de nouveau être contraint de reposer certains de ses cadres, alors que les blessures semblent s'enchaîner aussi vite que les matchs au sein de l'effectif du PSG. Thomas Tuchel s'est notamment montré assez préoccupé par la condition physique de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

« Ils sont à risque »