PSG - Malaise : Daniel Riolo dézingue Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 23 octobre 2020 à 15h15 par A.D.

Ce mardi soir, Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas pu empêcher le PSG de perdre contre Manchester United en Ligue des Champions. Alors qu'il tentait d'expliquer la défaite parisienne, Daniel Riolo a pointé du doigt les deux « starlettes » de Thomas Tuchel.

Le PSG est passé totalement à côté de son match face à Manchester United. Alors que le club de la capitale s'est incliné au Parc des Princes ce mardi (1-2), Daniel Riolo s'en est pris à Thomas Tuchel. « Face à Manchester United, ça doit passer tous les jours. Sauf que Tuchel ne maîtrise plus rien dans ce club. C’est pas nouveau, mais ça se voit chaque jour un peu plus. Sa tactique avec trois 6 et pas de 9 est insupportable. Mais il n’est pas le seul responsable » , a-t-il estimé. En plus de Thomas Tuchel, les joueurs doivent sérieusement se remettre en question selon Daniel Riolo, et notamment Kylian Mbappé et Neymar.

«Neymar et Mbappé, les deux "starlettes" font n’importe quoi»