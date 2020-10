Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG passe à l’attaque pour Neymar ! Mais…

Publié le 23 octobre 2020 à 19h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le PSG a bien lancé les grandes manœuvres pour Neymar dans le cadre d’une prolongation de contrat. Sans pour autant faire d’offre, pour le moment.

Soucieux de verrouiller ses deux incontournables stars, le PSG a clairement l’intention d’offrir une prolongation à Neymar et Mbappé. Le 10 Sport a évoqué la grande motivation de Doha pour verrouiller l’avenir du Brésilien comme du Français, avec une tendance très positive pour le premier, plus compliquée pour le second. Et selon nos informations, Paris est passé à l’action auprès du clan Neymar !

Paris n’a toujours pas fait d’offre à Neymar ni Mbappé

Selon nos sources, le PSG s’est rapproché de Neymar et ses représentants au sortir du mercato estival. Les dirigeants parisiens ont profité d’un rendez-vous pour faire connaître leurs intentions : ils sont disposés à offrir un nouveau contrat au Brésilien. Pour autant, à ce jour, aucune proposition concrète n’a été transmise ni même évoquée. C’est le cas pour Neymar mais également pour Mbappé. Si Paris a lancé les grandes manœuvres orales, les deux dossiers sont encore dans l’attente des offres concrètes. Ça ne saurait tarder…



De leur côté, Neymar comme Mbappé sont dans l’attente. Comme évoqué durant l’été par le10sport.com, la période est idéale entre le phénomène brésilien et le PSG. Tous les feux sont au vert et son avenir a de grandes chances de pouvoir s’inscrire dans la capitale. Mais tout dépendra de l’offre qui lui sera faite. De leurs côtés, les deux stars envisagent de plus en plus leur avenir en commun. A Paris, ou ailleurs… Pour l’heure, la balle est dans le camp du PSG.