Mercato - Barcelone : Ce constat clair sur le départ de Suarez...

Publié le 24 octobre 2020 à 21h30 par H.K.

Alors que le départ de Luis Suarez semble avoir fait débat du côté du FC Barcelone, notamment en ce qui concerne le traitement réservé à l’international uruguayen, la légende de l’Atlético Madrid Diego Forlan ne semble pas inquiète concernant le FC Barcelone, assurant qu’une page se tourne…

Luis Suarez aura marqué de son empreinte le FC Barcelone. Arrivé en 2014 chez les Blaugrana en provenance de Liverpool, le Pistolero a trouvé le chemin des filets à 195 reprises en 283 rencontres toutes compétitions confondues au Barça. Cependant, cet été, Ronald Koeman, nouvel entraîneur de l’institution catalane, lui aurait fait savoir qu’il ne souhaitait pas compter sur lui pour la saison à venir, le priant de se trouver un nouveau club. Chose que Suarez a faite en trouvant un point de chute du côté de l’Atlético Madrid. Cependant, pour Diego Forlan, son départ n’a pas été une si mauvaise chose pour le Barça…

« Dans la vie, personne n’est essentiel »