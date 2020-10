Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme conseil glissé au Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 24 octobre 2020 à 20h15 par H.K.

Très apprécié par Zinedine Zidane, Kylian Mbappé est régulièrement lié au Real Madrid. Et une légende de l’Atlético de Madrid a tenu à lâcher un énorme conseil aux dirigeants de la Casa Blanca pour l’international français…

Kylian Mbappé serait encore et toujours dans les plans du Real Madrid. Très apprécié par Zinedine Zidane, l’international français n’a toujours pas prolongé son aventure au PSG, alors que son contrat actuel court jusqu’en 2022. Autrement dit, s’il ne prolonge d’ici le prochain mercato estival, difficile d’envisager son avenir au PSG, et les Merengue semblent prêts à passer à l’action l’année prochaine. Interrogé au sujet de plusieurs transferts que devraient réaliser le FC Barcelone et le Real Madrid en marge du Clasico, la légende de l’Atlético Madrid a tenu à lâcher un énorme conseil aux dirigeants du Real…

« Kane et Mbappé pour le Real Madrid »