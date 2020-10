Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait ce qu'il doit faire pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

La situation de Cristiano Ronaldo à la Juventus se serait fragilisée et le Paris Saint-Germain pourrait bien sauter sur l’occasion.

Depuis l’arrivée de QSI, Cristiano Ronaldo a régulièrement été lié au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Portugais a tout pour plaire et il aurait pu devenir la tête d’affiche du club, bien avant Neymar ou encore Kylian Mbappé. Le 17 juillet dernier nous vous annoncions d’ailleurs sur le10sport.com que Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, s’est rapproché de Leonardo et donc du PSG. L’Équipe a confirmé ces informations tout récemment, expliquant que l’agent de la star de la Juventus aurait envisagé de placer son protégé au PSG. Finalement, la crise sanitaire du COVID-19 n’aurait pas permis à Leonardo et Jorge Mendes de boucler une opération qui aurait surement fait couler beaucoup d’encre.

La Juventus obligée de vendre Cristiano Ronaldo ?

Si la crise du COVID-19 a réduit la marge de manœuvre de Leonardo... elle a aussi créé des gros problèmes du côté de la Juventus. La presse italienne a en effet parlé de grosses pertes subies par les champions d’Italie ces derniers mois. Coté en bourse, La Vieille Dame a d’ailleurs annoncé avoir clôturé l’exercice 2019-2020 avec une perte de 89,7M€... et le salaire de Cristiano Ronaldo, estimé à 31M€ net par an, semble y être pour beaucoup ! « L'opération CR7 apportait des bénéfices et la tendance aurait dû se confirmer en 2020 et 2021, mais l'explosion du coronavirus a tout chamboulé » a expliqué Marco Bellinazzo, journaliste à Il Sole 24 Ore . « Et ce, dans le mauvais sens. Alors que le champion portugais coûte 80M€ par an aux Bianconeri, il est possible qu'au cours de sa quatrième saison, une autre solution soit étudiée pour contenir les coûts en cette période de crise générale ». En clair, la Juventus pourrait bien décider de sacrifier Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre le PSG pour près de 50M€